Ook kinderen in regio Zuid weer naar school

ARNHEM - Na de regio Midden zijn nu ook de schoolkinderen in de regio Zuid aan de beurt: na een lange vakantie moeten ze vandaag weer naar school.

Het begin van het schooljaar betekent ook meer fietsende jeugd op straat. Veilig Verkeer Nederland houdt daarom elk jaar de campagne 'De scholen zijn weer begonnen'. De organisatie moedigt automobilisten en andere weggebruikers aan rekening te houden met kinderen die na de zomervakantie weer naar school gaan. 'Ze moeten veilig naar school kunnen. Of ze nu zes of zestien jaar oud zijn', luidt de boodschap van VVN.

In Gelderland hebben nu alleen de kinderen in Hattem nog vakantie. Dat is de enige gemeente die onder de regio Noord valt. De kinderen daar kunnen nog een weekje van hun vrijheid genieten.