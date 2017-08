Moeder en kind mogen Turkije niet uit: 'Mijn zoontje moet vandaag weer naar school'

ARNHEM - Een Arnhemse vrouw en haar zoontje kunnen sinds juli Turkije niet uit. Dat meldt de Gelderlander. Ze hebben een uitreisverbod. De vrouw, die een Nederlands en Turks paspoort heeft, denkt dat haar ex-man uit wraak haar heeft aangegeven via de 'kliklijn'.

De vrouw zegt tegen de krant een moeilijke scheiding achter de rug te hebben, maar dat ze geen banden heeft met de beweging van Fethullah Gülen, de moslimgeleerde die al jaren in onmin leeft met de Turkse president Erdogan.

Na een mislukte staatsgreep vorig jaar heeft de regering van Erdogan tienduizenden mensen laten oppakken en ambtenaren ontslagen vanwege vermeende banden met Gülen.

'Ik bemoei me niet met politiek'

De vrouw zegt zich niet met politiek te bemoeien. 'Ik weet er niks van.'

De Arnhemse vrouw en haar kind waren in Turkije voor een begrafenis. Op de luchthaven werd haar al te verstaan gegeven dat haar Turkse identiteitsbewijs geblokkeerd was en dat teruggaan naar Nederland moeilijk zou worden. Anderhalve week geleden hadden beiden terug willen zijn in Arnhem: 'Mijn zoontje moet deze maandag weer naar school.'

Turken: Er is geen kliklijn

De Arnhemse denkt dat haar ex de bron van haar misère is en haar heeft verklikt. De Turken zeggen dat de 'kliklijn' niet bestaat. De oproep van het Turkse consulaat om beledigingen van Erdogan te melden zou een misverstand zijn.

De Arnhemse meldt in de Gelderlander dat hulp van het Nederlandse consulaat in Istanbul moeizaam verloopt. 'Ze kunnen daar niet veel voor mij doen.'

Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen de krant dat minstens tien Turkse Nederlanders Turkije niet uit mogen en dat zo'n uitreisverbod vaak te maken heeft met Gülen. Een aantal Nederlanders met een dubbele nationaliteit zit in een Turkse gevangenis.

Zie ook: Wat Buitenlandse Zaken zegt over reizen naar Turkije