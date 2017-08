Meisje (15) vermist in Eefde

EEFDE - In Eefde, bij Zutphen, is sinds zondagavond een meisje vermist. De politie hoopte haar via Burgernet op te sporen, maar dat leverde niet het gewenste resultaat op.

Verschillende media melden dat ze 15 jaar oud is. Volgens Burgernet heeft ze een stevig postuur, blank en heeft ze donker bruin haar. Ze draagt een trainingspak met daarop de Turkse vlag en loopt op Nike-sneakers.