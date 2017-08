Man beroofd van MacBook, camera en mobiel

Foto: Omroep Gelderland

EMPE - Een 24-jarige man is zaterdag in Empe beroofd van zijn camera, MacBook en mobiel. De man was foto's aan het maken toen er een scooter met twee personen meerdere keren voorbij kwam rijden.

Hij vertrouwde het niet, borg zijn spullen op in zijn rugzak en hield de tas bij het hengsel vast. Toen de scooter weer voorbijkwam trok de passagier ineens de tas uit zijn handen. Dat gebeurde met zoveel kracht dat het slachtoffer de tas moest loslaten. De daders gingen er daarna vandoor. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.