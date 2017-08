De Italiaanse droom aan diggelen: dit is wat een aardbeving doet

Een jaar geleden werd Italië getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 6,5 op de schaal van Richter. Het gebouw van Cees en Carine werd zwaar verwoest. En dat terwijl ze net met de verbouwing bezig waren. 'Alles ziet er rooskleurig uit, dertig seconden later is alles voorbij', kijkt Cees terug op die dag. Al hun spaargeld zat in de Bed en Breakfast.

Na de aardbeving weten ze het nog een tijdje uit te zingen in Loro Piceno, maar inmiddels zijn de reserves op. En dus zitten ze op een zolderkamertje in Berg en Dal, bij de vader van Cees. 'We zijn op zoek naar werk- en woonruimte. We moeten zien te overleven en dat is heel moeilijk', legt Cees uit.

Ondanks alles geven de twee de droom niet op. Via een crowdfundingsactie hopen ze 200.000 euro op te halen. 'We zijn eigenlijk op zoek naar 20.000 mensen die een tientje kunnen missen', zegt Cees. 'We geven de droom niet op en we hopen over twee jaar te weten wat er mogelijk is', vult Carine aan.

