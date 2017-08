Polocrosse in Otterlo: teamsport voor paarden

Zo’n tien jaar geleden werd de sport geïntroduceerd in Nederland. Oorspronkelijk komt het uit Australië, met de bedoeling om kinderen op een leuke manier te leren paardrijden.

Polocrosse wordt gespeeld door twee teams bestaande uit drie personen. De ruiters spelen met een paard, een stick met een netje, en één bal. Na drie keer zes minuten is de wedstrijd voorbij. Het team dat de meeste doelpunten heeft gescoord heeft gewonnen.

'Het leuke aan polocrosse is dat je goed moet samenwerken met je paard. En het is een teamsport. Daarvan zijn er niet zoveel in de paardensport', vertelt polocrosser Fleur Bartels.

Steeds groter

Het aantal ruiters dat polocrosse beoefent groeit elk jaar. 'We proberen de sport steeds groter te maken. Door bijvoorbeeld naar grote evenementen te gaan, zoals de World Cup, waardoor we een groep spelers beter kunnen maken', aldus Bartels.

De vergelijking met polo is snel gemaakt. Toch zijn er verschillen. Waar bijvoorbeeld de polosport met meerdere paarden beoefend wordt mag men bij polocrosse slechts één paard gebruiken.

De Dutch Open wordt beschouwd als het belangrijkste Nederlandse polocrosse-toernooi van het jaar. Naast Nederlandse teams, deden twee Franse teams, een Fins team, een Duits team mee.