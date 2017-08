Kelderman vierde in lastige etappe Vuelta

BARNEVELD - Wilco Kelderman uit Barneveld is in de negende etappe van de Vuelta vierde geworden. De etappe werd gewonnen door Chris Froome. Het venijn van de etappe zat in de staart, met een slotklim met percentages van 13 procent.

Op die klim klapte het peloton dan ook uit elkaar. Kelderman bleef veel favorieten zoals Contador, Aru, Nibali en Zakarin voor. In het klassement staat Kelderman elfde, op 2 minuut 31 van Froome.