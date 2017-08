Woningbrand in Winterswijk onder controle

Foto: Omroep Gelderland

WINTERSWIJK - In een tussenwoning aan de Misterweg in Winterswijk heeft zondagmiddag brand gewoed. De brandweer was met meerdere blusvoertuigen ter plaatse.

De zolder van de woning stond in brand, volgens een woordvoerder waren er geen personen meer in het pand aanwezig. Het pand is door de brand zwaar beschadigd geraakt.