Corsowagens gesloopt in Winterswijk: 'Te triest voor woorden'

Foto: Facebook - Hans Tenbergen

WINTERSWIJK - Vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag twee corsowagens in Winterswijk vernield. Bij één van de auto's, een Red Bull-raceauto, is het wiel gesloopt.

'Het is te triest voor woorden', vertelt Quinten Dikschei, de veiligheidscoördinator van het Winterswijkse bloemencorso. 'Het is compleet nutteloos. Die wagen is gemaakt door kinderen. Ze zijn er hartstikke lang mee bezig geweest.' De wagens reden de afgelopen dagen in het bloemencorso mee. Na die tocht zijn de auto's gestald op de Wilhelminastraat. 'Vermoedelijk zijn de vandalen daar, na 02.00 uur vannacht, aan de slag gegaan. Daar is op dat moment geen beveiliging.'