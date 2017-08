Corsowagens gesloopt: 'Kinderen stonden met tranen in hun ogen'

WINTERSWIJK - Vandalen hebben in de nacht van zaterdag op zondag zeker vier corsowagens in Winterswijk vernield. Bij één van de auto's, een nagemaakte Max Verstappen-wagen, is onder meer het wiel gesloopt.

De auto werd gemaakt door kinderen van speeltuin De Vrees. 'Het is te laf voor worden. Je bent er een halfjaar mee bezig geweest en dat wordt om zeep geholpen door een paar van die lafaards', vertelt bestuurslid Niek Oonk.

Tranen in ogen

Er werden meerdere wagens vernield, maar de Max-auto is het zwaarst getroffen. 'Onze kinderen begrijpen het niet, ze stonden daar met tranen in hun ogen. We zijn er lang mee bezig geweest. Het is gewoon sneu', baalt Oonk.

'Het is te triest voor woorden', reageert ook Quinten Dikschei, de veiligheidscoördinator van het Winterswijkse bloemencorso. De wagens reden de afgelopen dagen in het bloemencorso mee. Na die tocht zijn de auto's gestald op de Wilhelminastraat. 'Vermoedelijk zijn de vandalen daar, na 02.00 uur vannacht, aan de slag gegaan. Daar is op dat moment geen beveiliging', legt Dikschei uit. Oonk gaat proberen om de daders te pakken te krijgen. 'Er hangen daar camera's, die beelden probeer ik nu te krijgen.'