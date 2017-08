Bijzondere kerkdienst in middeleeuwse kledij

NIJMEGEN - Bezoekers van de Stevenskerk in Nijmegen waanden zich zondagmorgen in de middeleeuwen. De speciale dienst was in het kader van het 'Gebroeders van Limburg Festival', waarbij de stad teruggaat naar de Middeleeuwen.

Tientallen deelnemers aan het festival droegen daarom middeleeuwse kledij tijdens de kerkdienst. De kerkbezoekers keken hun ogen uit. Om de dienst zo authentiek mogelijk te maken, waren er ook voorwerpen nagemaakt die in de middeleeuwen in de kerken in Nijmegen stonden en was de muziek aangepast.