Zwangere vrouw van eigenaar Chickfriend deelt babynieuws met advocaat, niet met haar man

NEDERHEMERT - 'Als mijn zwangere dochter, de vrouw van Mathijs IJ., bij de verloskundige is geweest mag ze het babynieuws delen met zijn advocaat', vertelt de schoonmoeder van één van de eigenaren van Chickfriend.

Het zijn zware tijden voor de families van de eigenaren van het bedrijf Barneveldse bedrijf Chickfriend: Mathijs IJ. uit Nederhemert en Martin van de B. uit Barneveld. De twee zitten vast en mogen geen enkel contact hebben met de buitenwereld. Dinsdag moet duidelijk worden of het duo uit voorlopige hechtenis mag. De mannen werden aangehouden omdat ze verdacht worden van het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Door de fipronil in de eieren moesten miljoen eieren worden vernietigd en zijn in sommige gevallen de kippen gedood.

Kinderen missen vader in zomervakantie

De schoonmoeder van Mathijs heeft het zwaar. We treffen haar in Nederhemert, ze doet haar verhaal met betraande ogen. 'Mathijs wordt voor het eerst vader', zegt Janny Oomen, de schoonmoeder van de verdachte. 'Dat maakt het nog zwaarder dat hij in beperking zit en geen contact mag hebben met de buitenwereld.' Ook de kinderen van Martin van de B. hebben het moeilijk zegt ze. De drie kinderen missen hun vader tijdens de zomervakantie.

Inhoudelijk, en op camera, wil de familie niet reageren. Daarvoor verwijzen ze naar de advocaat.

Miljoen eieren vernietigd

Janny wordt oma, maar er zijn geen tranen van geluk dit weekend. Het zijn tranen van verdriet, de spanning is aan Janny's lichaamstaal af te lezen. 'We wachten op dinsdag of woensdag, dan horen we of ze vrij komen of niet. Vast weer via de media want we hebben geen enkel contact', vervolgt ze.

Haar dochter is de vrouw van Mathijs IJ. Ze is zes maanden zwanger en werkt in de zorg, maar woont tijdelijk weer even thuis. Het huis van de schoonfamilie ligt achter de slagerij, op steenworp afstand van het woonhuis van Mathijs. 'Ze krijgt soms geen hap door de keel, door alle zorgen', vertelt Janny. 'Maar ze moet wel omdat ze goed wil zorgen voor haarzelf en de baby die op komst is.'

'Woonde er maar net'

In de buurt is Mathijs nog geen bekende. 'Hij woonde hier net een jaar, maar kwam alleen aan de deur om te vragen of iemand hun verloren poes had gezien. Dat was mijn eerste ontmoeting', zegt een buurman. Een ouder echtpaar woont bij ze om de hoek. De oudere man heeft een rieten hoed op en begiet de bloemen in de tuin. Dat de mannen van Chickfriend nog steeds vastzitten houdt hem ook bezig. 'Het zijn mijn buren, ik hoop dat ze maar wel snel naar huis mogen komen. Zijn vrouw is zwanger, dit is niet goed voor zo'n jong gezin'.

Stickers Chickfriend van bus af

Mathijs IJ. woont in een woonboerderij met een schuur en een tuin, er is niemand thuis. Een andere buurvrouw wil niet teveel kwijt over het gezin. 'Het zijn mijn buren en daar praten we niet over'. Wel is ze hoogst verbaasd dat hij als een crimineel is vastgezet. 'Als je een abortus pleegt kom je er mee weg en nu wordt er zo strikt opgetreden', zegt ze. Een andere buurman viel het wel op dat de stickers met daarop Chickfriend van de bus zijn gehaald. 'Dat vind ik achteraf wel gek. Dat je dat er afhaalt, waarom zou je dat doen? Maar goed we wachten het allemaal maar af.'

Kleren afgeven bij de gevangenis

Schoonmoeder Oomen vertelt dat ze kleren afgeven bij de gevangenis. 'Het voelt zo raar, je hebt geen contact. Je duwt de kleren door een luik, dat is het dan. Via de advocaat wordt Mathijs IJ. bijgepraat, ook over babynieuws. Maar hij hoort niet even het hartje van het kind kloppen.'

De familie heeft het daar zichtbaar zwaar mee. Janny Oomen: 'Je kan zo niks met elkaar delen.' Zijn vrouw werkt gewoon door. Maar volgens Janny wordt dat naarmate Mathijs langer vast zit emotioneel steeds moeilijker.

Dinsdag of woensdag zal de Rechtbank in Zwolle bepalen of de eigenaren Mathijs IJ. en Martin van de B. nog in hechtenis blijven of worden vrijgelaten. 'Dat horen we dan vast weer eerst via de media', zegt Janny tot slot.