Winkelstraat bij HEMA afgesloten door losse glasplaat

Foto: Joost / RonV Media

DOETINCHEM - Een deel van de Hamburgerstraat in het centrum van Doetinchem is afgesloten vanwege een losse glasplaat bij de HEMA in de winkelstraat.

Door een storm raakte een glasplaat boven de ingang van de derde etage los. De brandweer is ter plaatse met een hoogwerker. Personeel en klanten zijn via de achterkant van het pand geëvacueerd.