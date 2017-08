42 kilometer zwemmen in zwembad van Steenderen

STEENDEREN - Vijf teams hebben de nacht doorgehaald tijdens een zwemestafette. Om 10.00 uur zondagochtend klonk het eindsignaal. Het beste team had toen ruim 42 kilometer afgelegd.

De marathon werd gezwommen in het water van het Burgemeester Kruijffbad in Steenderen. 'We wilden wat nieuws proberen om het zwembad in de kijker te houden', verklaart Tonny Geverinck van de activiteitencommissie na afloop. 'Iedereen was enthousiast. Het ging echt geweldig.'

Het winnende team (Foto: Omroep Gelderland)

Een marathonteam bestond uit 8 tot 13 deelnemers. Elk kwartier mocht er gewisseld worden. In het voorprogramma mochten zwemmers uitvechten wie het mooiste en hoogste bommetje kon doen opspatten.

Hoewel de meeste teams meededen voor de prestatie en de sfeer, zwommen twee teams mee voor het goede doel. Voor een zorgboerderij in de buurt is daarmee meer dan 2000 euro opgehaald.