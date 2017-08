Verslagenheid na dodelijk motorongeluk; 'Het was muisstil bij start en finish'

HET LOO OLDEBROEK - Deelnemers, publiek en organisatie zijn compleet ondersteboven van het dodelijke ongeluk bij de Demo Classic Wegrace in 't Loo bij Oldebroek. Een 58-jarige deelnemer uit het Limburgse Linne overleed zaterdag aan hoofdletsel, nadat hij in een flauwe bocht onderuit was gegaan. Langdurige reanimatie mocht niet meer baten.

Op de plek waar het fatale ongeluk gebeurde liggen bloemen.

Buurtbewoners die het ongeluk hebben zien gebeuren, spreken van een harde klap. Ze zijn een dag later nog zeer aangeslagen. Ook zeggen ze bang te zijn dat er voortaan geen historische motoren meer in Oldebroek zullen rijden.

Toeschouwer kwam met schrik vrij

Een man in een stoel die toeschouwer was, kwam met de schrik vrij. Onze verslaggever spreekt met een echtpaar dat langskomt op de fiets. 'Je kunt in de bocht niet zien hoe de weg verder loopt', zegt het stel.

Het treffen was georganiseerd door het Brabantse Classic Racing Team (CRT). Toen wedstrijdleider Corné Caron in de gaten kreeg dat de coureur was overleden, gelaste hij de wedstrijd af. Hij stelde de aanwezige rijders en toeschouwers daarvan geëmotioneerd op de hoogte en vroeg om een minuut stilte.

Caron zegt dat het ongeluk een klap is voor de 'club van 130-140 mensen die elkaar geregeld zien om met oude motoren op circuits te rijden. We hebben zes ontmoetingen per seizoen, dit was de vijfde. We zijn enorm terneergeslagen. Het was een inktzwarte dag.'

Het ongeluk gebeurde op de dag dat Stichting Circuit Oldebroek, gastvrouw van de Demo Classic Wegrace, het 50-jarige bestaan wilde vieren.

Burgemeester op circuit

Burgemeester van Oldebroek Adriaan Hoogendoorn was zaterdag op het circuit. Hij hield een openingswoord en mocht de eerste verreden manche afvlaggen. 'Ik zou ook een rondje rijden in een zijspan, maar daar heb ik van afgezien na mijn fietsongeluk.'

Hoogendoorn hield eerder deze maand aan een valpartij met zijn racefiets een breuk over in zijn linkerbovenarm.

Hij zegt veel waardering en respect te hebben voor wedstrijdleider Caron. 'Hij heeft met zijn toespraak op het circuit mensen geraakt. Het was muisstil bij start en finish.'

'Het duurde maar en duurde maar'

De dienstdoende arts van de KNMV, Rode Kruis-vrijwilligers en andere hulpverleners zijn volgens de wedstrijdleider 40 minuten bezig geweest het slachtoffer te reanimeren. Hoogendoorn daarover: 'Vreselijk was dat. Het duurde maar en het duurde maar. Dan weet je dat het niet goed zit.'

Ondertussen stonden de deelnemers voor de zijspannen bij de start al klaar om hun rondjes te rijden. Kort daarna besloot het CRT definitief de rode vlag te zwaaien.

Uit respect voor de nabestaanden van het Limburgse slachtoffer en de zondagsrust onthoudt Stichting Circuit Oldebroek zich van commentaar.

