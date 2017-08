36 sollicitanten voor burgemeesterspost West Maas en Waal

BENEDEN-LEEUWEN - Bij commissaris van de Koning Clemens Cornielje hebben zich 36 sollicitanten gemeld die burgemeester willen worden van West Maas en Waal.

De meeste gegadigden zijn lid van de VVD (13) en het CDA (8). Ook leden van PvdA (4) en D66 (3) zijn voor het burgemeesterschap in de race. Onder de sollicitanten bevinden zich 17 (voormalige) wethouders en 3 (oud-) burgemeesters. De leeftijd van de kandidaten varieert van 31 tot 62 jaar.

Thomas Steenkamp was de afgelopen 18 jaar burgemeester van West Maas en Waal. Op 15 juni nam hij afscheid. De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester wordt waarschijnlijk eind oktober in de gemeenteraad vastgesteld. De beëdiging vindt medio december plaats. Corry van Rhee is tot die tijd waarnemer.

Bericht van mediapartner N1