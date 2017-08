Verkeersborden midden op de weg; 'levensgevaarlijk', zegt politie

Foto: Facebook/politie Geldermalsen

GELDERMALSEN - De politie in Geldermalsen is op zoek naar de 'grappenmakers' die in de nacht van zaterdag op zondag op de Randweg tot twee keer toe verkeersborden midden op de weg hebben geplaatst.

'Levensgevaarlijk', zegt de politie op Facebook. 'Zulke acties kunnen verstrekkende gevolgen hebben, als bestuurders deze borden niet meer kunnen ontwijken.' De politie denkt dat de actie het gevolg is van baldadigheid na een avondje stappen.