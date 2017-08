Jongeren zitten uren klem in draaideur

ARNHEM - Vier jongeren hebben in de nacht van zaterdag op zondag urenlang vastgezeten in Duiven. Ze zaten klem in een draaideur van het overdekte winkelcentrum Elshofpassage. De deur was in het slot geschoten.

Het kwartet alarmeerde tegen 23.40 uur de politie. Agenten probeerden de beheerder te pakken te krijgen, maar die bleek onbereikbaar. Op Facebook meldt de politie meerdere telefoonnummers te hebben gebeld. Ze besloot vervolgens de brandweer er bij te halen. Die haalde een ruit uit de draaideur, waarna de vier waren bevrijd. En toen konden ze eindelijk datgene doen wat ze al uren moesten: naar de wc.