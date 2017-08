MEDEMBLIK - Zeilster Maxime Jonker uit Opheusden is op de WK Laser Radial in het Noord-Hollandse Medemblik als zesde geëindigd.

De 22-jarige Jonker is nu officieel topsporter, want met dit resultaat komt ze in aanmerking voor een A-status van NOC*NSF. Marit Bouwmeester pakte haar derde wereldtitel in de Laser Radial.

Jonker werd in 2012 wereldkampioen bij de jeugd. Ze hoopt nu door te breken bij de senioren.