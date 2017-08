LTO wil NVWA voor rechter slepen om fipronil

DEN HAAG - Land- en tuinbouworganisatie LTO wil een rechtszaak aanspannen tegen de NVWA. De pluimveehouders van LTO zijn niet te spreken over de handelwijze van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in de crisis rond de met fipronil besmette eieren.

Eerder kwam er ook al vanuit de Tweede Kamer forse kritiek op de rol van de NVWA. De NVWA moet waken over de voedselveiligheid, maar heeft dat niet goed gedaan, zegt LTO-bestuurslid Hugo Bens die zelf pluimveehouder is. 'In november had de NVWA ons al kunnen waarschuwen, want het gebruik van fipronil was bij ze bekend. Dan hadden wij er als sector op kunnen anticiperen. Dat hebben ze niet gedaan.'

In de nasleep van de eiercrisis bleek dat de NVWA al vorig jaar tips had gekregen over het gebruik van fipronil in kippenstallen, maar dat leidde toen niet tot ingrijpen. Het giftige bestrijdingsmiddel bleek in eieren terechtgekomen.

Eigenaren Chickfriend langer in isolement

Vrijdag besloot de rechtbank in Zwolle dat de eigenaren van het Barneveldse bedrijf Chickfriend nog steeds geen contact mogen hebben met de buitenwereld.

Martin van de B. uit Barneveld en Mathijs IJ. uit Nederhemert worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door het leveren of gebruikt van fipronil in stallen met kippen.

De rechtbank in Zwolle bekijkt volgende week of de twee in hechtenis blijven.

Zie ook: Alle berichtgeving over het eierschandaal