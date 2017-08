Foor: 'We zijn echt kapot gespeeld'

ARNHEM - Vitesse-middenvelder Navarone Foor was na afloop van Vitesse - AZ (1-2) behoorlijk uitgeteld. Foor probeerde Vitesse nog op sleeptouw te nemen, maar het mocht niet baten.

'Als je zo vroeg een goal tegen krijgt, dan maak je het jezelf niet makkelijk. Maar ook daarna had AZ gewoon de overhand, we kregen er geen grip op en dat was lastig voor ons.'

Dat voelde Foor na afloop ook duidelijk. 'We zijn kapot gespeeld, dat voel ik ook aan mijn benen. Die zijn helemaal gesloopt van de meters die ik heb moeten maken, onnodige meters. Dat is doodzonde.'

'Kop leegmaken'

Vitesse kreeg voor het eerst in drie wedstrijden klop. 'Zo'n wedstrijd kan er natuurlijk altijd tussen zitten, dat weet je van te voren. AZ heeft veel kwaliteit, maar we hebben er niet op kunnen anticiperen.' De Arnhemmers hebben door de interlandperiode nu even rust. 'Dat is wel fijn. Even rust in de kop, maar wel de beelden van vandaag bekijken en weer door.'