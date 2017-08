Uitblinkende Pasveer krijgt te weinig: 'Laten we hopen dat dit de laatste keer is'

Foto: Wil Kuijpers

ARNHEM - Vitesse verloor zaterdagavond met 1-2 van AZ. En daarmee was AZ nog mild, want de score had veel hoger uit kunnen vallen. Het is ook dat Vitesse-doelman Remko Pasveer in goede doen was.

'Ja, ik heb veel moeten doen. Dat is leuk voor een keeper, maar uiteindelijk wil je natuurlijk wel resultaat zien.' De doelman snapt niet waarom Vitesse vandaag zover wegzakte. 'Zoiets kan niet gebeuren. Helemaal thuis moeten we scherp zijn, dan kun je niet zo starten. We rechten dan nog wel de rug en maken de 1-1, maar we hebben nooit echt aanspraak gemaakt op meer.' In de eerste twee wedstrijden had Pasveer het aardig voor elkaar. Nu moest hij toch keer op keer ingrijpen. 'Zo druk heb ik het inderdaad nog niet gehad, maar laten we hopen dat dit de laatste keer is. Dat ik wel wat te doen krijg, maar dat we meer resultaat halen.'