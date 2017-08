De Slag om Arnhem uit een 3D-printer

ARNHEM - Komende maand wordt de Slag om Arnhem weer herdacht. De historische luchtlanding en veldslag tijdens de Tweede Wereldoorlog waren voor Ludwig van Dijk de inspiratie om het strijdtoneel op schaal na te bouwen met behulp van een 3D-printer.

Voor de gelegenheid heeft hij een deel van zijn maquette uitgestald in zijn achtertuin. In totaal is-ie 1.80 bij 8.00 meter groot. Ludwig probeert de belangrijkste plekken uit de Slag om Arnhem na te bouwen, zoals Villa Hartenstein waar het hoofdkwartier van de Engelsen was. Arnhemmers zullen ook wel een aantal andere gebouwen herkennen, zoals de Koepelgevangenis en het Elisabeth Gasthuis.

Monnikenwerk

Een groot deel van Arnhem is tijdens de oorlog verwoest, dus moet Ludwig research doen om het goed na te kunnen bouwen. Vervolgens maakt hij op de computer een ontwerp. Via zijn vrouw kwam de Arnhemmer in aanraking met 3D-printen. Het kaartje met het ontwerp gaat in de 3D-Printer en die doet vervolgens het werk.

Hoewel het 3D-printen een stuk sneller gaat dan alles zelf nabouwen, blijft het monnikenwerk. Zo kostte het printen van het torentje van de Eusebiuskerk 24 uur. Ludwig is voorlopig nog wel even bezig met bouwen. Volgend weekend is zijn maquette te bewonderen in Luxor in Arnhem.