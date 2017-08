Alles is anders voor Achilles'29 in de tweede divisie

AMSTERDAM - Het is even wennen voor Achilles'29 in de tweede divisie. Van de stadions in de eerste divisie nu voetballen tussen de flatgebouwen in Amsterdam-Zuid tegen AFC.

"Het is anders natuurlijk", merkt aanvoerder Boy van de Beek.

"Maar aan de andere kant spelen thuis ook voor zoveel publiek, dus eigenlijk moet dat geen verschil zijn. We waren graag in de eerste divisie gebleven, maar die knop moest om. We hadden een maand om te janken, maar daarna moesten we zorgen dat we team worden en gaan knallen. Het is wel pittig, het was een slijtageslag."

Achilles wil zo snel mogelijk terugkeren naar de eerste divisie. "Natuurlijk, als het kan dan laten we dat niet na", zegt trainer Eric Meijers. "Het is nu nog te vroeg voor conclusies. Laten we eerst maar een goede serie neer gaan zetten."