Sterke start Lienden, ook winst De Treffers, TEC onderuit

LIENDEN - FC Lienden is uitstekend gestart aan het nieuwe seizoen in de tweede divisie.

De ploeg van trainer Hans Kraay won thuis met 3-0 van FC Lisse. Danny van den Meiracker opende na een kwartier de score. De spits tekende vanaf de strafschopstip ook voor de 2-0 en Milad Intezar was goed voor het derde doelpunt.

De Treffers opende in Groesbeek tegen GVVV. Nick de Bondt maakte al vroeg in de wedstrijd de 1-0. Na een rode kaart voor Bram Eltink volgde een benauwde slotfase. Maar Cedric Badjeck zorgde in de extra tijd voor de bevrijdende 2-0. TEC uit Tiel startte met een flinke nederlaag. In Katwijk werd met 4-0 verloren. Achilles'29 opende met een 3-0 uitzege tegen AFC.

