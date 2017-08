Vitesse voor het eerst onderuit: AZ wint terecht

Foto: Wil Kuijpers Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Wil Kuijpers Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Vitesse heeft zaterdagavond de eerste competitienederlaag geleden. Tegen directe concurrent AZ werd het maar liefst 1-2. En dat was nog mild, want AZ had met grote cijfers kunnen winnen in Arnhem als het vizier wat meer op scherp had gestaan. De enige die daar geen last van had was Wout Weghorst, hij maakte twee goals.

EINDSTAND VITESSE-AZ: 1-2 90': Afgelopen. AZ wint volledig terecht in GelreDome. 90': Nog een enorme kopkans voor Kashia, maar die bal gaat in de handen van Bizot. 90': 3 minuten extra. 90': Oei, oei, oei! Levi Garcia kan alleen op Pasveer af en moet de 1-3 maken, maar de keeper blijkt wederom de sterkste. 82': GOAL! Vitesse weer op achterstand. Het is Wout Weghorst die helemaal vrij staat en kan binnen koppen. 78': Goede vrije trap van Büttner, gaat net langs de paal. 77': Mason Mount gaat zijn debuut maken voor Vitesse. Hij gaat Rashica vervangen. 74': Enorme kans voor AZ weer. Nu kon Levi Garcia alleen op Pasveer af, maar de doelman is de aanvaller de baas. 68': GOAL! Hij doet het weer voor Vitesse. Een goede voorzet van Linssen komt op het hoofd van Matavz. De spits kopt alweer zijn derde seizoenstreffer binnen. Via de paal, dat wel. 65': Het is een wonder dat het hier nog niet beslist is. Jonas Svensson schiet nu een bal keihard op de lat. AZ krijgt alle ruimte om te voetballen. 63': Daar komt Castaignos, voor Bruns. Vitesse gaat aanvallender voetballen, want ook Matavz staat nog op het veld. 56': En weer is Seuntjes gevaarlijk voor AZ. Hij krijgt de bal nu wel voorbij Pasveer, maar Miazga staat nog goed op te letten. Hij kopt de bal uiteindelijk over de goal. 55': Weer een goede combinatie aan Alkmaarse zijde. Weghorst krijgt ruimte, maar kan de 0-2 niet maken. 52': Een uitstekende poging van Seuntjes, maar zijn harde schot kan nog net worden overgetikt door Pasveer. 46': We zijn weer begonnen. Een wijziging bij Vitesse. Kruiswijk is van het veld, Miazga is erbij gekomen. 45': Rust! Vitesse kan flink aan de bak de tweede helft, want dit was werkelijk niet om aan te zien. 40': Dabo kreeg zojuist de lachers op zijn hand toen hij een afvallende bal wilde volleren. Maar die bal zijn ze nu nog ergens in Arnhem aan het zoeken denk ik. 38': Nu AZ weer heel dichtbij de 0-2. Jahanbakhsh schiet op de paal, de terugketsende bal komt tegen Pasveer aan, maar de doelman vangt hem rustig op. 37': Rashica met een uitstekende voorzet, maar Matavz en Colkett kunnen niet het laatste zetje geven. 34': Linssen probeert het eens met een mooie poging van randje strafschopgebied, maar Bizot tikt de bal stijlvol buiten zijn goal. 30': Trainer Henk Fraser staat al een half uur langs de lijn druk te gebaren. Hij ziet een heel erg ploeterend Vitesse. 26': Vitesse probeert het wel, maar vooralsnog gaat er heel veel mis aan Arnhemse zijde. 16': Vitesse slordig in de openingsfase. AZ vooralsnog de betere ploeg in GelreDome. 14': Charlie Colkett werd voor de wedstrijd nog even bemoedigend toegesproken door aanvoerder Guram Kashia. 12': Daar had AZ zomaar op 2-0 kunnen komen. Een prachtige lob van Jahanbakhsh komt voor de voeten van Van Overeem, maar Pasveer let goed op. 10': Eerste gevaar van Vitesse. Goede actie van Linssen, maar zijn schot is niet goed genoeg. Bizot kan hem vangen. 8': Deze man zou heel graag revanche willen nemen voor de verloren bekerfinale tegen 'zijn' Vitesse. 4': GOAL! Het is al heel snel 0-1. Een vrije trap van oud-Vitessenaar Marko Vejinovic komt keurig voor de voeten van Wout Weghorst, die de 0-1 binnen tikt achter Pasveer. 1': We zijn begonnen! 18.28 uur: De spelers komen het veld op. 18.23 uur: Een luid applaus, gezang en een mooie foto ontvangt Room bij zijn afscheid. En een spandoek met de tekst: 'Onze Room was niet te kloppen'. Daarnaast ook wat humor richting de nieuwe PSV-doelman: 'Wij gaan Europa in',linkend aan het feit dat PSV dat juist niet gaat doen. 18.20 uur: De AZ-supporters mogen weer voor het uitvak zitten. 18.15 uur: Doelman Eloy Room krijgt zometeen een afscheid bij Vitesse. De doelman was jarenlang een vaste waarde onder de lat in Arnhem, maar dit jaar werd hij op het tweede plan gezet. Hij vertrok daarom naar PSV, maar hij krijgt nu alsnog een mooi afscheid in Arnhem. 18.12 uur: Bij AZ zien we een aantal oude bekenden van Vitesse. Natuurlijk AZ-coach John van den Brom, maar ook keeper Gino Coutinho. En de meest opvallende naam is die van Marko Vejinovic. Hij speelde een aantal seizoenen in het geelzwart en maakte vervolgens de overstap naar Feyenoord. Die club verhuurde hem aan AZ. 18.08 uur: Vitesse en AZ zijn druk bezig met de warming-up. 18.05 uur: Bij AZ zullen er ongetwijfeld nog revanchegevoelens zijn richting Vitesse. De Arnhemmers versloegen AZ eind april in de bekerfinale. 18.00 uur: Vrijdag waren alle ogen bij Vitesse nog gericht op de Europa League-loting, maar nu is de focus er op AZ. Vitesse kan koploper blijven bij winst op de Alkmaarders. 17.55: De opstelling van Vitesse is bekend. Dus geen Serero, maar Charlie Colkett. Die het voorheen alleen met invalbeurten moest doen.



Opstelling: Pasveer, Dabo, Kashia, Kruiswijk, Büttner, Bruns, Colkett, Foor, Rashica, Matavz, Linssen.