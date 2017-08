Motorrijder overlijdt bij Demo Classic Wegrace

Foto: Locourant

'T LOO - Bij de Demo Classic Wegrace op het Vreecircuit in het dorp 't Loo in de gemeente Oldebroek is een 58-jarige motorrijder om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

De inwoner van de Limburgse gemeente Maasgouw kwam volgens de politie ten val en belandde daarbij tegen een hekwerk. Het zou gaan om een coureur uit de 500cc klasse. De man liep bij de val hoofdletsel op. Volgens de politie is hij tevergeefs gereanimeerd. De organisatie heeft de wedstrijden afgelast. De politie gaat sporenonderzoek doen.