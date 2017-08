Jan de Hoop start petitie: vliegen boven Veluwe kan en moet hoger

RADIO KOOTWIJK - Presentator Jan de Hoop is zaterdagmiddag een petitie begonnen op internet. De inwoner van Radio Kootwijk wil dat de geplande nieuwe aanvliegroutes voor Lelystad Airport op minstens 6000 meter hoogte over de Veluwe gaan.

Volgens De Hoop komt dit nieuwe alternatief van de 'zeer deskundige' Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). Die zegt dat de nieuwe routes veel hoger kunnen.

Faillissement dreigt voor vliegveld Teuge

Airport Lelystad gaat in 2019 open. De vliegroutes van en naar het vliegveld lopen over Gelderland. Een deel kruist het luchtruim van Teuge op 1800 meter hoogte, waardoor de vliegtuigen van Nationaal Paracentrum Teuge straks niet meer kunnen vliegen. Het Gelderse vliegveld zegt waarschijnlijk failliet te gaan als de parachutisten verdwijnen.

Als inwoner van Radio Kootwijk maakt de radiopresentator van Omroep Gelderland zich zorgen over milieuschade en geluidsoverlast. Daarom hoopt hij dat de vliegtuigen straks op minstens 6000 meter hoogte overkomen. Volgens hem kan vliegveld Teuge dan ook openblijven. De petitie was zaterdagavond rond 20.00 uur ruim 400 keer ondertekend.

Alternatieven

Ondernemers- en werkgeversorganisatie VNO-NCW Midden kwam afgelopen vrijdag ook met een alternatief voor de voorgenomen vliegroute van Lelystad Airport over Teuge.

Het gaat om een route die ten zuiden van Apeldoorn loopt en dan afbuigt naar Harderwijk. 'Deze betere uitvliegroute is 20 kilometer korter, vermindert het aantal ernstig gehinderden met 45 procent, komt niet over stiltegebieden in de natuur en zorgt ook nog voor een lager brandstofgebruik en minder uitstoot', aldus VNO-NCW.

De Hoop ziet geen heil in dit plan omdat de vliegtuigen dan nog steeds op 1800 meter over de Veluwe komen.

De vliegroutes moeten nog definitief worden vastgesteld. Het ministerie van Infrastructuur heeft het Engelse adviesbureau Helios gevraagd om een second opinion over de voorgenomen routes. Dat rapport wordt begin september verwacht.

