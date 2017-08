Achilles opent met zwaarbevochten zege in tweede divisie

AMSTERDAM - Achilles heeft bij het debuut in de tweede divisie een 3-0 uitzege geboekt op AFC. Het was een zwaarbevochten overwinning.

De uit de eerste divisie gedegradeerde ploeg begon met vier spelers in de basis die vorig jaar een niveau hoger ook nog van de partij waren: Boy van de Beek (foto), Omid Popalzay, Kürsad Sürmeli en Niek Versteegen.

AFC was voor rust een paar keer dreigend, maar doelman Timo Plattel greep kordaat in. De beste kansen waren voor de verder matig spelende Groesbekers. Een pegel van aanvoerder Boy van de Beek spatte uiteen op de paal en Niels Wouters mikte vrij voor de keeper net over.

Na rust voorkwam Plattel met enkele knappe reddingen een Amsterdamse voorsprong. En vervolgens sloeg Achilles toe. Boy van de Beek gaf een voorzet die AFC niet goed verwerkte en Niek Versteegen schoot raak. De snelle spits maakte vlak voor tijd ook de 0-2 nadat hij een bal op de achterlijn veroverde. In de extra tijd tekende invaller Guyon Philips voor nummer drie.