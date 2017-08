Drie demonstraties in Nijmegen

NIJMEGEN - Op drie plekken in Nijmegen waren zaterdag demonstraties. Daarbij bleef het rustig.

Vrijheid voor Nationalisten kwam in de buurt van station Dukenburg met ongeveer twintig mensen bijeen. Demonstranten eisten de vrijlating van nationalisten die vastzitten in diverse Europese gevangenissen. Onder hen is Horst Mahler, de medeoprichter van de Rote Armee Fraktion (RAF) in Duitsland.

De ultralinkse RAF was tussen 1970 en het jaar van ontbinding (1998) verantwoordelijk voor 34 moorden en talrijke bankovervallen en bomaanslagen.

Mahler schoof eind jaren tachtig van de vorige eeuw op in extreemrechtse richting. Momenteel zit hij een gevangenisstraf uit wegens volksopruiing waaronder ontkenning van de holocaust.

De actievoerders werden uitgejoeld door een groep antifascisten. Vijf politiemensen hielden de situatie in de gaten.

Op Plein 1944 demonstreerde een ander gezelschap: Bite Back. Bezoekers konden daar onder meer met een virtual reality-bril kijken hoe het eraan toegaat in de varkensindustrie.

Een derde demonstratie in de Waalstad was van Nijmegen tegen Racisme en was op de Van Schaek Mathonsingel.