Dode en zwaargewonde op A30, snelweg dicht

SCHERPENZEEL - Een inzittende van een busje is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeluk op de A30. Een andere betrokkene raakte zwaargewond. Die snelweg zit tussen Scherpenzeel en industrieterrein Harselaar in de gemeente Barneveld dicht.

Een busje is achter op een vrachtauto gereden. Dat kostte een persoon het leven, een ander is ernstig gewond. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend.

File achter het ongeval:

Het verkeer wordt ter hoogte van knooppunt Maanderbroek omgeleid. Verkeer richting Amersfoort volg Utrecht/Hilversum (A12, A27, A28).

De rijbaan is waarschijnlijk pas vanaf 17.30 uur weer open.