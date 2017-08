NEC'er Kévin Mayi gaat terug naar Frankrijk

NIJMEGEN - NEC verkoopt aanvaller Kévin Mayi aan het Franse Stade Brestois, dat uitkomt op het tweede niveau in Frankrijk.

De 24-jarige Fransman kwam in de zomer van 2016 over van Gazalec Ajaccio. Voor NEC speelde hij 31 officiële duels, waarin hij 5 keer scoorde en 3 assists gaf.

Mayi had nog een contract tot juli 2019 bij NEC, maar had geen zicht meer op speeltijd bij de Nijmeegse club. In Brest tekende de aanvaller voor drie seizoenen.

'Daarom is dit een goede oplossing', stelt technisch directeur Remco Oversier. 'NEC heeft een bonusconstructie en een doorverkooppercentage afgesproken.'