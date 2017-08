ULFT - Een hoogbejaarde vrouw is in Ulft bestolen. Dat meldt de politie op Facebook.

De vrouw deed vrijdagmorgen boodschappen in een supermarkt in Ulft. Toen ze bij de kassa wilde afrekenen, ontdekte ze dat haar portemonnee gestolen was.

De vrouw was tussen 10.30 en 10.45 uur in de winkel. De politie zoekt mensen die meer weten over het verdwijnen van de beurs. Ze kunnen bellen: 0900-8844.