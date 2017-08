De dag van je leven tijdens Truckersdag

APELDOORN - 250 vrachtwagens reden deze zaterdag in de buurt van Apeldoorn. Aan boord hadden ze mensen met een verstandelijke beperking.

Deze 'truckrun' was voor het eerst in 1996 en sindsdien bezorgen tal van vrijwilligers, het zijn er inmiddels zo'n honderd, deelnemers met een verstandelijke beperking uit Apeldoorn of omgeving de dag van hun leven. Het waren er dit jaar ongeveer 450.

De organisatie van de jaarlijkse Truckersdag is in handen van Stichting Truckersevenementen Apeldoorn en omstreken.

Ook onderweg in de Liemers

En niet alleen op de Veluwe was het deze zaterdag feest. Ook in de Liemers en een deel van de Achterhoek was het Truckersdag. De karavaan voerde onder andere door Duiven, Giesbeek, Doesburg, Doetinchem, Didam, Zevenaar en Groessen. Eindstation was zalencentrum Wieleman in Westervoort.