Tijgermug is oppassen geblazen, maar die fruitvliegjes: bah!

ARNHEM - Aalten is in rep en roer vanwege de tijgermug, maar de meeste huishoudens maken zich deze zomer vooral druk om de fruitvlieg. Die irritante beestjes die uit de prullenbak ontsnappen, zodra u het deksel optilt.

Doordat deze vliegen een neus hebben voor rottend fruit, heb je in een mum van tijd zwermen in je huis. Maar er zijn manieren om van deze beestjes af te komen.

Hoogleraar Marcel Dicke van de Wageningen Universiteit stelt voor een val te maken met een potje water, een beetje suiker en wat gist. 'Maak van papier een trechter en zet die op het potje, zodat de vliegjes niet meer kunnen ontsnappen.'

Dicke heeft niet het idee dat er deze zomer meer fruitvliegjes zijn dan anders. 'Ze hebben gewoon een enorm goede reukzin.' In de loop van september moet de overlast afnemen, denkt hij. 'Dan wordt het kouder en bederft fruit minder snel.'

'Bewaar fruit in de koelkast'

Zorg dat fruit in de koelkast of een andere goed afgesloten plek bewaard wordt, zegt de wetenschapper.

Nog een tip tegen fruitvliegjes: azijn met een beetje afwasmiddel, van Omroep Gelderland-redacteur Henri van Veen:

Dan even terug naar de gevaarlijke tijgermug. Het RIVM benadrukt vandaag in de Volkskrant dat het risico dat Nederlandse tijgermuggen tropische ziekten overbrengen gering is. Muggenexpert Bart Knols van de Radboud Universiteit in Nijmegen waarschuwt daarentegen in die krant.

'Tijgermug rukt op'

Wetenschappelijk onderzoek toont volgens hem aan dat eitjes van tijgermuggen besmet kunnen zijn met ziektes. 'In woonwijken wordt niet gecontroleerd en zijn het alerte burgers die de mug moeten opmerken en melden. En zijn al uitbraken in Parijs geweest. Hij rukt op noordwaarts, geholpen door klimaatverandering.'

Knols' collega Dicke vult aan: 'De tijgermug heeft zich in het Middellandse Zeegebied gevestigd (Italië, Kroatië, Griekenland en Zuid-Frankrijk, red.), dus wat we kunnen verwachten als de mug zich hier vestigt, kunnen we leren van die regio.'

