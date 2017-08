In de ban van sport in de natuur: NK crosstriatlon

Foto's: Omroep Gelderland

HETEREN - Renkum is deze zaterdag in de ban van het NK crosstriatlon. Enkele honderden mannen en vrouwen, en ook jeugd, zwemmen, fietsen en lopen hard. Groot verschil met een 'gewone' triatlon: bij crosstriatlon hebben deelnemers geen racefiets maar een mountainbike en lopen ze niet over de weg, maar door de natuur.

De zwemmers leggen, in de gaten gehouden door medewerkers van Rijkswaterstaat, 1,5 kilometer af in de Rijn, daarna wacht een mtb-parcours van 30 kilometer en tot slot liggen op de triatleten 2 rondjes van 5,5 kilometer trail te wachten. 'We boffen ontzettend met het weer', zegt mede-organisator Rita Horst. Horst is van de Renkumse zwem- en poloclub RZC. Die organiseert een crosstriatlon nu voor de vierde keer. RZC Renkum combineert het NK met de Rijntocht, een zwemwedstrijd met drie afstanden: 750 meter, 2,5 en 5 kilometer.