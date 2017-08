Auto botst tegen boom en slaat over de kop

Foto: wijkagent Joke Bartelink

ARNHEM - Op de Koningsweg in Arnhem is zaterdagmorgen een auto over de kop geslagen. Dat meldt wijkagent Joke Bartelink op Twitter.

De auto belandde op zijn kant na een botsing tegen een boom. Het is niet bekend of de bestuurder gewond is geraakt.