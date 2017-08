Autoruit zanger Collin Hoeve ingetikt: gitaar weg en met stuk karton naar Barneveld

Foto: Facebook/Collin Hoeve

NIJMEGEN - 'Ik was laat terug van een optreden en ik moet om 12.00 uur in Barneveld zijn.' Dat en het feit dat singer/songwritter Collin Hoeve uit Nijmegen 'te goed van vertrouwen' is, doen hem de das om. Afgelopen nacht is na een optreden zijn auto leeggeroofd. Ruit ingetikt.

Hoeve was tegen 2.00 uur terug na een concert in Moerkapelle, een plaats tussen Gouda en Zoetermeer. Vanwege een optreden vanmiddag in Barneveld dacht de Nijmegenaar zijn materiaal in de auto te kunnen laten liggen. Nu kan hij zich wel voor zijn hoofd slaan. Voor hij daar gaat spelen, wacht nu eerst een afspraak bij Carglass. 'Ik hoop dat ze dat kunnen fixen, anders moet ik met een stuk karton naar Barneveld.' De schade loopt in de paar duizend euro, rekent hij uit. 'Ik ben een goede gitaar kwijt van 1200 euro, een luidspreker, een tablet en een microfoon. Ik mis ook nog een navigatiesysteem, maar dat was al oud. Daar ben ik eigenlijk niet eens zo rouwig om.' Hoeve, vanaf deze week op vrijdag weer bij Omroep Gelderland te zien en te horen in De Week van Gelderland, baalt als een stekker. 'Ze moeten gewoon van mijn spullen afblijven.' Op Facebook zegt hij te hopen dat zijn spullen opduiken op Marktplaats.