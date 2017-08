Brandstichter blijft toeslaan in Arnhem

Martin Heitink/Persbureau Heitink

ARNHEM - In Nijmegen heeft de politie een 15-jarige jongen opgepakt voor een autobrand, maar in Arnhem hebben ze nog steeds geen flauw idee wie verantwoordelijk is voor al die branden. Afgelopen nacht was het weer raak; weer was Presikhaaf het doelwit, maar ook in de Geitenkamp woedde een brand.

De brandweer rukte even na 1.00 uur naar de Dr. A. Kuyperstraat in de Geitenkamp. En ruim twee uur later konden de wagens opnieuw de kazerne uit . Autobrand nummer dertien in Presikhaaf moest worden bedwongen. Saillant detail: in beide gevallen werden twee Mercedessen door de brandstichter vernield. Beelden van de verwoeste auto in Presikhaaf. Of er verband is tussen beide branden, moet worden onderzocht. In de nacht van donderdag op vrijdag verwoestte een brand een auto in de wijk Malburgen.