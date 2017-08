De Jong: 'Niet vreemd dat het moeizaam ging'

DOETINCHEM - De Graafschap-trainer Henk de Jong was een gelukkig mens na de overwinning op SC Cambuur (2-0). Hoewel de wedstrijd erg moeizaam verliep, wonnen de Superboeren wel.

'Ik ben er inderdaad heel blij mee. Het is ook niet vreemd dat het moeizaam ging. Cambuur verloor vorige week wat ongelukkig en het is een goed team dat hoge ogen kan gaan gooien.'

Toch wist De Graafschap effectief naar 2-0 te voetballen. Vorige week werd ook al gelijkgespeeld in een lastige uitwedstrijd. Het is nu zaak dat De Graafschap nog goed gaat voetballen. 'Maar dat doen we bij vlagen al heel goed', aldus De Jong. Ik ben het wel met je eens dat we op een gegeven moment te ver achteruit gaan lopen, maar dat halen we er deze week wel weer uit. Vier punten uit twee wedstrijden is een goed begin'

'Grootste doek ooit gezien'

Voorafgaand aan de wedstrijden hadden de supporters van De Graafschap een fantastisch doek gemaakt. Dat werd getoond in het hele stadion. 'Niet normaal, dit is het grootste doek wat ik ooit heb gezien', aldus de trainer. 'Ik wist van te voren dat we niet mochten sproeien, maar niet waarom. Maar ik kreeg hier kippenvel van, daar sproeien we met alle plezier en liefde een keer niet voor. Dit was fantastisch.'