Realistische Bogers weet dat NEC beter kan

DEVENTER - Trainer Adrie Bogers zag dat NEC tegen Go Ahead heel wat minder was dan vorige week tegen Almere City.

"Ik ben niet teleurgesteld, want dit is een prima resultaat in een lastige uitwedstrijd. Ik denk dat weinig ploegen hier gaan winnen. Maar het spel was niet zoals vorige week. We hadden veel meer moeite om ons spel te spelen. Dat was ook de verdienste van Go Ahead."

"Met name in de tweede helft lag er veel ruimte om te voetballen. Maar ik had idee dat er bij ons een paar jongens fysiek doorheen zaten. Er zat vandaag niet meer in. Maar ik denk wel dat we beter kunnen dan we vandaag hebben laten zien. Er zit nog wel rek in."