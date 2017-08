Vader Driver: 'Mijn vrouw zal blij zijn dat ik haar niet voor niets in ziekenhuis achter liet'

DOETINCHEM - Voor Andrew Driver kan de wereld even stil staan. Gister beviel zijn vrouw Jackie van zoon Finley en vandaag won Andrew alweer met De Graafschap van Cambuur.

Maar dat was wel zwaar voor Driver. 'Het was gister een lange dag en heb niet veel geslapen. Gelukkig hebben we wel gewonnen, mijn vrouw zal blij zijn dat ik haar niet voor niets achter heb gelaten in het ziekenhuis.'

Even gezellig samen thuis het geluk vieren zit er nog niet in. 'Ze is nog in het ziekenhuis', vertelt Andrew. Maar dat is voor de middenvelder ook even geen probleem. Waar veel voetballers de sterren van de hemel voetballen als ze net vader zijn geworden, was het voor driver even pech vandaag. Hij verliet geblesseerd het veld.

'Even wat medicijnen stelen'

'Haha, misschien kan de arts van Jackie ook nog even naar mij kijken. Maar Jackie gaat voor, als zij oké is, dan maakt het mij allemaal niks uit. Hopelijk kunnen we morgen naar huis en dan begint het normale leven weer. Dat zal mij hard raken.'

Hard geraakt werd zijn been ook, waardoor hij geblesseerd raakte. 'Maar dat zal ik wel overleven. Wat ijs erop, de dokter van Jackie erbij en misschien wat medicijnen van Jackie stelen en dan komt het goed.'