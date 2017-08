NEC-doelman Joshua Smits: het kwam er niet uit

DEVENTER - NEC had een mindere avond tegen Go Ahead en mocht niet mopperen met het 1-1 gelijkspel.

"Het was een lastig avondje. We zijn er niet uitgekomen, nee", erkende doelman Joshua Smits. "Met name aan de bal had ik het gevoel dat we niet het initiatief hadden om de vrije man te zoeken en te creëren. Het was onrustig en dan gaan we uiteindelijk met lange ballen spelen. En dat is gewoon niet ons spel."

Smits moest constant alert zijn. "Daar sta ik voor. Ik moet zorgen dat ik degelijk ben en de ballen tegen hou. De rest moet ik overlaten aan de spelers. Ik laat die twee moeilijke jaren nu lekker achter me. We willen voor plek één gaan, maar we zullen hard moeten werken."