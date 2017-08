De leukste tips voor het weekend (niet van Esther, want die is op vakantie)

ARNHEM - Weekend! Het beloven twee prima dagen te worden. Niet alleen is het weer aangenaam, er is ook van alles te doen in onze provincie. Normaal gesproken geeft Esther de beste UIT-tips, maar zij is nog heel even met vakantie.

Bloemencorso en volksfeest Winterswijk

Traditiegetrouw is er dit weekend veel te doen in Winterswijk. Op de laatste vrijdag en zaterdag van augustus 'bruist en borrelt het in Winterswijk', zegt de organisatie van het Volksfeest. Op zaterdag is het bloemencorso, vanaf 10.00 uur.

Ook is er een kermis, trekt een muziekkorps door het dorp om het bloemencorso te begeleiden, en zijn in de diverse feesttenten allerhande optredens. Voor zondag staat gepland: bezichtiging van de corsowagens, een 'Apri Ski Party' en früshoppen.

Kijk hier voor het hele programma

Wibi Soerjadi in Openluchttheater Eibergen

Pianist Wibi Soerjadi geeft zondagmiddag 27 augustus een sfeervol concert in Openluchttheater Eibergen. Er wordt een grote concertvleugel ingehuurd, die midden op het pleintje tussen podium en tribunes komt te staan. Eromheen worden extra stoelen geplaatst.

Het concert duurt bijna twee uur, waarin Soerjadi veel verschillende muziek zal laten horen. De poorten gaan om 13.30 uur open, aan de deur kost een kaartje (mits nog beschikbaar) 25 euro.

Kijk hier voor meer informatie

Afsluiting van Heideweek Ede

De jaarlijkse Heideweek in Ede zit er bijna op. Vanavond is de laatste avond van de feestweek, de slotavond op het Kuiperplein. Onder meer Jan Smit, DJ Chris, Sharon en de Memphis Maniacs zullen optreden. Overdag kan jong en oud genieten van festival Pure Passie. Op Landgoed Kernhem is muziek, zijn er workshops, kinderactiviteiten en een markt. Er is eten en drinken, kortom: genoeg om je de hele dag te vermaken.

Kijk voor het hele programma hier

Weekend van de middeleeuwen

In Het Land van Jan Klaassen is het dit weekend Ridders en Jonkvrouwenweekend. Koene strijders en schone vrouwen kunnen tot ridder of jonkvrouw geslagen worden en er is een echte ridderproef. Het hele weekend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Kijk hier voor meer informatie

In Nijmegen vindt het Gebroeders van Limburg Festival plaats. Door de hele binnenstad wordt het erfgoed van de broers gevierd en op zondag is er een middeleeuwse kerkdienst in de Stevenskerk, vanaf 9.30 uur.

Kijk hier voor het hele programma