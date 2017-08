Agenten met getrokken pistool houden 3 verdachten aan in Geldermalsen

GELDERMALSEN - De politie heeft vrijdagavond in Geldermalsen 3 verdachten aangehouden. Verschillende mensen hadden het groepje gezien met een vuurwapen, of iets wat daar op lijkt.

Het trio werd gezien in een horecagelegenheid en een winkel, maar de agenten wachtten met de arrestatie tot de verdachten op een veilige plaats waren. Dat was op een parkeerplaats in het centrum, waar de agenten de verdachten met getrokken wapen benaderden.

Onderzoek moet uitwijzen of het om een echt vuurwapen gaat, of een gas- of balletjespistool.