Geregistreerd partnerschap vooral in de Achterhoek populair

ARNHEM - Trouwen of een geregistreerd partnerschap? In heel Nederland kiezen steeds meer mensen voor het geregistreerd partnerschap. In 2016 zelfs een kwart meer dan het jaar ervoor. Toch kiezen de meeste mensen nog steeds voor het huwelijk, ook in Gelderland. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In onze regio vallen twee dingen op als we kijken naar de cijfers over 2016: het huwelijk is overal in Gelderland nog populair dan het geregistreerd partnerschap en in de Achterhoek kiezen relatief veel mensen voor het laatste.

De gemeente Berkelland spant de kroon; daar is bijna de helft (46 procent) van alle verbintenissen een geregistreerd partnerschap. Daarna volgen Winterswijk en Aalten.

Waarom zijn ze in de Achterhoek minder trouwlustig dan in op papier progressieve steden als Arnhem en Nijmegen? Volgens het CBS hangt dit samen met het hoge aantal mensen met een migratieachtergrond in grote steden. Mensen met zo'n achtergrond kiezen vaker voor het huwelijk.

Bekijk op deze kaart hoe het in uw gemeente is:

Het is geen verrassing dat het huwelijk op de Bible Belt populair is. Deze drie gemeenten stonden in 2016 bovenaan:

1. Elburg (92,6 procent)

2. Zaltbommel (92,2 procent)

3. Maasdriel (91,2 procent)

Het geregistreerd partnerschap werd in 1998 in Nederland ingevoerd.