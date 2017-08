Opluchting, spanning en frustratie bij familie van Volkan

Broer Kemal is blij en opgelucht dat Volkan op vrije voeten is gesteld, maar het is niet goed genoeg. Turkije laat hem namelijk niet vertrekken uit het land. 'Hij heeft een uitreisverbod, want hij wordt nog steeds verdacht van het verspreiden van propagandamateriaal.'

Volgens de Turkse autoriteiten heeft Volkan terroristische activiteiten gesteund.

Samen uitpraten

De Harderwijker zat tijdens een voetbalwedstrijd achter een spandoek met daarop een steunbetuiging aan twee docenten, die in hongerstaking zijn. Dat doen ze uit protest tegen de massa-ontslagen na de coup van vorig jaar juli.

Kemal Caliskan over de vrijlating van zijn broer:

De vader van Volkan is in Turkije om zijn zoon op te vangen. Er is spanning binnen de familie, erkent Kemal. 'Spanning, frustratie; we hadden dit niet aan zien komen. Dat doet pijn, maar we staan achter hem als familie en wachten op hem. Een vluchtweg gaan we niet creëren. We wachten op bericht van de Turkse overheid en willen met hen deze situatie uitpraten.'

'Hij doet geen vlieg kwaad'

Denkt Kemal in het licht van deze ontwikkelingen nu anders over reizen naar Turkije? 'Dit brengt wel vraagtekens met zich mee. Niet alleen voor mij, misschien wel voor heel Nederland. Het is een mooi land met in principe een leuke cultuur, maar dan moeten we het wel leuk houden. Dit soort ongein maakt het wel heel lastig om ernaartoe te gaan. Dat doet pijn.'

Kemal keurt het niet goed dat jongens als Volkan opgepakt worden. 'Ik vind dat dit niet hoeft. Het zijn hele leuke jongens en meiden die opkomen voor mensenrechten. Zij zeggen alleen maar: laat die twee academici leven. Volkan heeft een hart van goud. Hij komt op voor mensen en dierenrechten en doet geen vlieg kwaad. Hem en anderen in de gevangenis gooien is gewoon absurd.'

