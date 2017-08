Geldautomaat Zelhem gesloten uit angst voor plofkraak

ZELHEM - De Rabobank heeft de geldautomaat aan de Magnoliaweg in Zelhem gesloten uit angst voor een plofkraak. Boven de automaat wonen mensen en volgens de bank is dat een onacceptabel risico.

De bank heeft de geldautomaat gesloten naar aanleiding van de plofkraak in het winkelcentrum De Bongerd in Doetinchem. Bij die plofkraak werden vorige week zware explosieven (semtex of dynamiet) gebruikt, zo stelde de bank eerder.

Door de plofkraak in De Bongerd ontstond grote schade aan het winkelcentrum. Een dierenspeciaalzaak moest verhuizen naar een tijdelijke locatie omdat de schade aan het pand te groot was.

