De Graafschap wint matige pot toch knap van Cambuur

DOETINCHEM - De Graafschap heeft vrijdagavond knap de wedstrijd tegen directe concurrent SC Cambuur gewonnen. Hoewel de wedstrijd voor het grote deel niet om aan te zien was, wisten de Superboeren toch heel effectief te zijn. De thuisploeg bracht de supporters twee keer aan het juichen: 2-0.

EINDSTAND DE GRAAFSCHAP - CAMBUUR: 2-0

93': Klaar! De Graafschap wint en heeft nu vier punten na twee wedstrijden.

90': Van Mieghem gaat er af, Sjoerd Ars komt er nog voor een paar minuten bij.

89': Grote kans voor De Graafschap. Van Overbeek legt de bal klaar voor Van den Hurk, maar die mikt net naast.

82': Bryan Smeets, vorig jaar nog De Graafschap, komt nu voor Cambuur in het veld. Ooit scoorde hij een belangrijke 1-1 tegen Ajax, waardoor de Amsterdammers geen kampioen werden. Hij krijgt een warm onthaal van de thuisploeg. 'Bryan is een Superboer' wordt er gezongen.

79': El Jebli brengt wel wat extra's bij De Graafschap, nu weer een goede voorzet van hem. Alleen kan Van den Hurk hem niet tussen de palen mikken.

71': GOAL! De Graafschap is uiterst effectief vandaag. Een hele goede aanval via Tutuarima en El Jebli zorgt er uiteindelijk voor dat Van Mieghem van dichtbij kan binnenschieten. Er is weinig te beleven, maar het staat wel 2-0.

68': Doelpuntenmaker Serrarens gaat eraf. El Jebli komt erin bij De Graafschap.

64': Het duurde even, maar daar is de eerste kans van de tweede helft. Barto draait goed weg bij zijn tegenstander en haalt uit, maar Bednarek let goed op.

57': Dat wordt gezellig in huize Driver. Vrouw zit thuis met pasgeboren kind en ook Andrew zit mogelijk even thuis, blessure ziet er best vervelend uit. Hij wordt dan ook vervangen door Elvio van Overbeek.

56': Het is niet de avond van Aybena. Nu botst driver op hem. Vooral Driver lijkt veel last te hebben.

52': De tweede helft begint waar de eerste helft vol mee zat: niks sprankelends.

46': We zijn weer begonnen!

45': Rust!

45:' Tutarima schiet van dichtbij keihard Aybena op zijn hoofd. De verdediger ligt vervolgens stil op de grond. Doktoren zijn erbij en halen hem van het veld.

45:' Uitstekende kans voor Cambuur. Daniels gaat er weer vandoor aan de rechterkant en heeft niemand van De Graafschap om zich heen, maar de buitenspeler rond slecht af en stuit op Bednarek.

41: Kansje ook voor De Graafschap. Van Mieghem is weg aan de rechterkant, vindt Diemers op de rand van het strafschopgebied, maar de nummer 10 van De Graafschap schiet weer net naast.

41': Poging voor Cambuur. Kallon wordt diepgestuurd, legt de bal op Barto, maar de spits schiet te gehaast: over.

37': De wedstrijd komt iets meer los. Nu heeft Mark Diemers een doelpoging. Zijn schot gaat net naast de goal.

31': GOAL! De aanwijzingen van De Jong blijken te helpen. Van Mieghem snelt langs zijn tegenstander op en legt de bal op de geheel vrijstaande Fabian Serrarens. Die tikt de 1-0 binnen.

29': Trainer Henk de Jong wijst zijn ploeg nog maar eens naar de goede kant van het veld. Want vooralsnog komen de Superboeren bijna niet voor de goal van Cambuur-keeper Bertrams.

23': Het is een heeeeeeeeel matig begin van deze editie De Graafschap - Cambuur.

20': Diemers heeft de gele kaart al te pakken na een stevige overtreding op Boerlage.

14': Dit had de 0-1 voor Cambuur moeten zijn. Kallon stuurt Houtkoop weg die een perfecte voorzet heeft op Ricardo Kip, maar die laat de bal door zijn benen schieten. Anders was het raak voor de Friezen.

11': Eerste kansje van de wedstrijd. Alvin Daniëls komt voor Cambuur op aan de rechterkant en kan schieten, maar in de handen van Bednarek.

6': Even leek Cambuur een vrije doortocht te hebben naar de 0-1, maar oud-Vitessenaar, Isa Kallon, stond buitenspel.

1': We zijn begonnen!

20.00 uur: De spelers hebben er van kunnen genieten, maar we gaan nu echt beginnen.

19.57 uur: De Graafschap-supporters zijn enorm druk geweest de afgelopen weken. Enorm spandoek dat het hele veld bedekt met de tekst: 'Alles op alles voor ons De Graafschap.'

19.55 uur: Vertrekkend bestuurder Hans Veldhorst wordt in het zonnetje gezet.

19.52 uur: Spelers van De Graafschap vermaken zich met ballonnen.

19.50 uur: De Graafschap-trainer Henk de Jong verwelkomt ook de Cambuur-supporters. Want de coach is daar natuurlijk ook actief geweest als trainer. En nog altijd populair, gezien het applaus.

19.47 uur: De kersverse vader, Andrew Driver, lijkt.. of kijkt wat afwezig.

19.45 uur: Het is werkelijk prachtig voetbalweer vanavond.

19.40 uur: Het zijn er inmiddels iets meer, maar niet veel Friezen hebben de overtocht naar de Achterhoek gemaakt.

19.35 uur: Zo'n EK voor vrouwen zorgt ook voor nog wat positiviteit in Doetinchem. De Graafschap heeft werkelijk waar een prachtige mat liggen. 'Veel beter dan het vorig seizoen ooit is geweest', aldus een van de vaste supporters.

19.32 uur: En dit zijn de andere namen.

Opstelling: Bednarek; Tutuarima, Abena, Sven Nieuwpoort, Lars Nieuwpoort, Driver; Diemers, Serrarens, Receveur; Van den Hurk, Van Mieghem

19.30 uur: Een andere opvallende naam is die van Andrew Driver. De middenvelder speelt vanavond 'gewoon', ondanks het feit dat hij gister vader is geworden. Hij en zijn vrouw Jacky kregen een zoon: Finley.

19.27 uur: De spelers van SC Cambuur kwamen met deze spelersbus naar het stadion in Doetinchem vandaag.

19.25 uur: Al is het niet makkelijk om vandaag zomaar te winnen. Met SC Cambuur als tegenstander komt er wel meteen een directe concurrent naar De Vijverberg. Bij die concurrent speelt ooke en opvallende naam: Bryan Smeets. Vorig jaar nog superboer, maar nu bij de Friezen.