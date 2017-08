Geesteren wint Zomer in Gelderland 2017

GEESTEREN - Geesteren mag zich een jaar lang 'de mooiste plaats van Gelderland' noemen. Het programma Zomer in Gelderland is daarmee na drie weken toeren voorbij. Geesteren neemt de titel over van Harreveld, die vorig jaar het programma won.

De plaatsen Zelhem, Meddo en Haarlo hebben ook allemaal op de eerste plaats gestaan, maar uiteindelijk wist Geesteren donderdag 24 augustus een monsterscore neer te zetten van 4333 punten.

Halle-Heide had vandaag nog de kans om Geesteren in te halen, maar dat is ze niet gelukt. Coach Wily (Geesteren) was door het dolle heen: 'Het is terecht. Ik ben trots op het hele dorp.'

Geesteren is een terechte winnaar. Ze hebben naast de meeste punten, ook de meeste stemmen binnengehaald via de Omroep Gelderland app (maar liefst 1020). Ook stonden er dit jaar in Geesteren de meeste bezoekers op het plein (1333). Klarenbeek behoudt het bezoekersrecord, daar stonden in 2016, 1605 mensen op het plein.

Het publiek in Geesteren.

Gemiddeld kwamen er dit jaar per dag 912 mensen langs om de uitzending live te bekijken.

Uitzendingen terugkijken of meer informatie? Klik hier.